विश्व विरासत टैग की चिंता…मुख्य सचिव उतरे फील्ड में, नौ माह का समय…वर्ना सम्मान खतरे में

जयपुर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा बचाने के लिए अब सरकार ने सीधे मोर्चा संभाल लिया है। राजधानी के परकोटा क्षेत्र के सम्मान (विश्व विरासत) को बचाने के लिए अब मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सक्रिय हुए हैं। मंगलवार को खुद मुख्य सचिव परकोटे की गलियों में पहुंचे। डेढ़ घंटे तक जमीनी हालात परखने के बाद नगर निगम मुख्यालय में एक घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निगम अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के सख्त निर्देश दिए।

मुख्य सचिव दोपहर ढाई बजे कोतवाली थाना पहुंचे। इमारत की मरम्मत करने के लिए कहा। इसके बाद अन्य हैरिटेज इमारतों, नाटाणियों की हवेली, खजाने वालों का रास्ता, दिगम्बर जैन मंदिर, राजस्थान स्कूल ऑफ ऑर्ट, हैरिटेज वॉक वे, मणिहारों का रास्ता सहित विभिन्न स्थानों का जायजा लिया। ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के निर्देश उन्होंने निगम अधिकारियों को दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन, संभागीय आयुक्त वी सरवण कुमार, आयुक्त गौरव सैनी सहित निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।