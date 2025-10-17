Jaipur News: लॉकर तोड़ने की चेतावनी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का GM राजीव गर्ग दौड़ा आया

आरोपी राजीव गर्ग के लॉकर से 555.35 ग्राम सोना बरामद, पत्रिका फोटो
जयपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नाटकीय ढंग से गुरुवार को एक बैंक लॉकर खोला। बैंक लॉकर में 72.33 लाख रुपए कीमत का 555.35 ग्राम सोना (बिस्किट व सिक्के) बरामद हुआ। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के मुताबिक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में महाप्रबंधक एवं संयुक्त आयुक्त पद पर तैनात राजीव गर्ग को गत वर्ष तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में आय से अधिक सम्पत्ति की जांच में जयपुर के बजाज नगर स्थित इंडियन बैंक शाखा में लॉकर होने की जानकारी मिली थी। बजाज नगर में ही आरोपी ने कोठी बना रखी है।
एसीबी की गिरफ्त में आने के बाद से आरोपी राजीव गर्ग बैंक लॉकर नहीं खोल रहा था। आरोपी लॉकर खुलवाने में टालमटोल कर रहा था। कभी बीमार तो कभी अन्य कारण बताकर नहीं आ रहा था। आरोपी को गुरुवार को नोटिस दिया गया कि उसकी अनुपस्थिति में गवाहों के सामने लॉकर तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी भी बैंक पहुंच गया। आरोपी की बजाज नगर स्थित कोठी से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में आरोपी के विभिन्न बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व अलग-अलग एफडी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि सामने आई है।
एसीबी को आय से अधिक संपत्ति की जांच में आरोपी की बजाज नगर क्षेत्र में एक कोठी होने की जानकारी मिली। जांच में जयपुर और अन्य शहरों में भी बेनामी संपत्ति होने की जानकारी सामने आने की सूचना है। जिसका फिलहाल एसीबी ने खुलासा नहीं किया है। आरोपी के अन्य बैंक खातों को भी एसीबी खंगाल रही है।
