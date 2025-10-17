Jaipur News: लॉकर तोड़ने की चेतावनी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का GM राजीव गर्ग दौड़ा आया

एसीबी की गिरफ्त में आने के बाद से आरोपी राजीव गर्ग बैंक लॉकर नहीं खोल रहा था। आरोपी लॉकर खुलवाने में टालमटोल कर रहा था। कभी बीमार तो कभी अन्य कारण बताकर नहीं आ रहा था। आरोपी को गुरुवार को नोटिस दिया गया कि उसकी अनुपस्थिति में गवाहों के सामने लॉकर तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी भी बैंक पहुंच गया। आरोपी की बजाज नगर स्थित कोठी से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में आरोपी के विभिन्न बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व अलग-अलग एफडी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि सामने आई है।