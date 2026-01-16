राज्यसभा सदस्य रहा, राजनीति पसंद नहीं आई, लोगों की सेवा करना बेहतर : गजसिंह

भारत के निर्माण में राजपूतों के योगदान पर गज सिंह ने कहा कि

हमें अपनी जाति पर गर्व है, लेकिन राजा की कोई जाति नहीं होती है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पूर्व राजघरानों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया गया। हमने अपने धर्म को बनाए रखते हुए देश के लिए लड़ाई लड़ी है। यही कारण है कि भारत कभी पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र नहीं रहा। गज सिंह ने 'बापजी' बनने के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले थे। मुझे सिखाया गया था कि राजा की कोई जाति नहीं होती है। सच्चा राजधर्म विभिन्न जातियों के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना है।