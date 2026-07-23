मौसम के साथ बदला लड्डू गोपाल का भोग

देवली. मौसम की करवट के साथ ही भक्ति और स्वाद का संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद सुहावने मौसम में लड्डू गोपाल के भोग का तरीका भी बदल गया है।

गर्मियों में ठंडे भोग की जगह अब घर-घर में भगवान को राजस्थानी और देसी पकवान अर्पित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल को रंग-बिरंगी पोशाक पहनाकर हरे पत्तों की पत्तलों में पोहे, चावल, कचोरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, पराठा, दही और सिलबट्टे की चटनी का भोग लगाया श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम के अनुसार ही भगवान को भोग लगाया जाता है। इस सुहावने मौसम में भक्तों ने क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना की।