जयपुर

Weather Update 16 August: राजस्थान के 4 जिलों में आया भारी बारिश का अलर्ट, चेतावनी जारी

Rajasthan rain news 2025: मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने चेतावनी दी है कि आगामी 18 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर व राजसमंद जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 19 अगस्त की बात की जाए तो उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 16, 2025

IMD Alert
Photo: Patrika

Rajasthan weather alert: जयपुर। राजस्थान में 16 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी के तहत मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार राजस्थान के अजमेर, जयपुर, नागौर व पाली जिले व आस-पास के क्षेत्रों के अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। इन जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी किया है।
इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद व चित्तौडगढ़़ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।


यहां देखे मौसम विभाग की चेतावनी की सूचना

18 व 19 अगस्त को भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rainfall Warning: मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर ने चेतावनी दी है कि आगामी 18 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर व राजसमंद जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई है।
इसके अलावा 19 अगस्त की बात की जाए तो उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

यहां बन रही है मौसमी ट्रप लाइन

मौसमी ट्रफ लाइन इस समय बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है और हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है।

Published on:

16 Aug 2025 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 16 August: राजस्थान के 4 जिलों में आया भारी बारिश का अलर्ट, चेतावनी जारी

