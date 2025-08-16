Weather Update 16 August: राजस्थान के 4 जिलों में आया भारी बारिश का अलर्ट, चेतावनी जारी

Rajasthan weather alert: जयपुर। राजस्थान में 16 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी के तहत मौसम विभाग ने राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार राजस्थान के अजमेर, जयपुर, नागौर व पाली जिले व आस-पास के क्षेत्रों के अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। इन जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद व चित्तौडगढ़़ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।