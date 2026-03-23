Weather Update 23 March: सतर्क रहें, इन जिलों में अगले 2 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने व तेज बारिश की संभावना

Rajasthan weather update: जयपुर। मौसम विभाग ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दौसा, भरतपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है।