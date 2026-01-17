Mavath Rain: राजस्थान में मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, 22, 23 व 24 जनवरी को मावठ की पूरी संभावना

Weather Update: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम करवट लेने वाला है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को शीतलहर से राहत मिली है। दिन में हल्की धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम हुआ है, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड अभी भी बनी हुई है।