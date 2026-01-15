Rajasthan Weather: 19 जनवरी से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान में बदल सकता है मौसम

Rajasthan Weather Update: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 19 जनवरी 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि यह पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका अक्ष लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।