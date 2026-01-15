Rajasthan Weather: 19 जनवरी से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान में बदल सकता है मौसम

राजस्थान में घना कोहरा। फोटो: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 19 जनवरी 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि यह पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका अक्ष लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी सक्रिय बनी हुई है, जिसमें करीब 125 नॉट्स की तेज हवाएं 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर दर्ज की जा रही हैं। इससे मौसम में हलचल बनी रह सकती है।
दैनिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी सप्ताह में राज्य का मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अगले एक दिन तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है।
राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने और हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।
