Weather Update : मौसम विभाग का नया Prediction, 30 मिनट में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update : राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार सुबह 4.30 बजे जारी मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के 24 जिलों में 30 मिनट में बारिश की संभावना है। इसके तहत बाडमेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान मेघगर्जन के संग तेज हवाएं चल सकती है। हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।
प्रदेश में चल रहा बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। जयपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर, और करौली सहित कई जिलों में सुबह से ही बारिश और बूंदाबादी जारी रही। जयपुर में देर रात तक हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने नवंबर के प्रथम सप्ताह तक राज्य के कुछ भागों में बारिश का दौर जारी रहने व दक्षिण-पूर्वी भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। 5 नवंबर से बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है।
उधर बारिश के चलते शहरों में दिन का पारा आठ डिग्री तक गिरा गया। 12 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया तथा दृश्ता भी सामान्य से काफी कम रही।
जयपुर में आज सुबह 7 बजे तक बूंदाबांदी जारी रही है। मौसम विभाग ने आज जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से मौसम कुछ ठंडा हो गया है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल के मुकाबले आज अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
