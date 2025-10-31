Weather Update : मौसम विभाग का नया Prediction, 30 मिनट में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update : राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार सुबह 4.30 बजे जारी मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के 24 जिलों में 30 मिनट में बारिश की संभावना है। इसके तहत बाडमेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान मेघगर्जन के संग तेज हवाएं चल सकती है। हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।