Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग का नया Prediction, 30 मिनट में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update : मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार आज 31 अक्टूबर को राजस्थान के 24 जिलों में 30 मिनट में बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 31, 2025

Weather Update Meteorological Department New Prediction Today in 30 minutes Rajasthan 24 districts drizzling Rain thunderstorm

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। शुक्रवार सुबह 4.30 बजे जारी मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के 24 जिलों में 30 मिनट में बारिश की संभावना है। इसके तहत बाडमेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान मेघगर्जन के संग तेज हवाएं चल सकती है। हवा की गति 20-30 KMPH रहने की संभावना है।

5 नवंबर के बाद मिलेगी राहत

प्रदेश में चल रहा बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। जयपुर, उदयपुर, अलवर, सीकर, और करौली सहित कई जिलों में सुबह से ही बारिश और बूंदाबादी जारी रही। जयपुर में देर रात तक हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने नवंबर के प्रथम सप्ताह तक राज्य के कुछ भागों में बारिश का दौर जारी रहने व दक्षिण-पूर्वी भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। 5 नवंबर से बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है।

12 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम दर्ज

उधर बारिश के चलते शहरों में दिन का पारा आठ डिग्री तक गिरा गया। 12 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया तथा दृश्ता भी सामान्य से काफी कम रही।

जयपुर : येलो अलर्ट जारी,झमाझम बारिश का अनुमान

जयपुर में आज सुबह 7 बजे तक बूंदाबांदी जारी रही है। मौसम विभाग ने आज जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से मौसम कुछ ठंडा हो गया है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल के मुकाबले आज अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें

Gur Mandi : मंडियों में नए गुड़ की आवक तेज, जयपुर में थोक से दोगुना चल रहा खुदरा भाव
जयपुर
Rajasthan Mandis New jaggery Arrivals fast retail prices running twice as high as wholesale rate in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 07:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : मौसम विभाग का नया Prediction, 30 मिनट में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश की संभावना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Railway : रेलवे का बड़ा अलर्ट, दो दिन प्रभावित रहेगा 9 बड़ी ट्रेनों का संचालन, बदले रूट से चलेंगी 2 ट्रेन

Railway issues Big Alert 9 major trains will be affected for two days 2 trains will run on diverted routes
जयपुर

गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, वैदिक क्षेत्र में सुदीर्घ कार्य का सम्मान

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
जयपुर

राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद! दो लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर, जानें क्यों

Rajasthan 700 B.Ed colleges will be closed 200,000 candidates future is at stake Find out why
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले आई बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दे दिए ऐसे संकेत

cm-bhajanlal-sharma-Jhabar-Singh-Kharra
जयपुर

जयपुर: जौहरी बाजार के नवरत्ना कॉम्प्लेक्स में लगी आग, तंग गलियों ने रोकी दमकल की राह, बजरी-मिट्टी डालकर बुझाई

Jaipur Fire
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.