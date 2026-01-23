23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

वसंत पंचमी… अबूझ सावे पर रही बैंड, बाजा और बारात की रौनक

जयपुर

Abdul Bari

Jan 23, 2026

जयपुर. बैंड की मधुर स्वर लहरियां, लाल जोड़े में सजी धजी युवतियां, सेहरा सजाएं युवक और पंडाल में गूंजते विवाह के मंत्र…। वसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर शहरभर में यही नजारा देखने को मिला। जयपुर शहर में दो हजार से अधिक शादियां हुई। वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीए, इंजीनियर सहित अन्य नौकरीपेशा वर-वधुओं ने सादगी से शादी कर फिजुलखर्ची पर रोक लगाने की पहल की। गार्डनों से लेकर होटल, रिसोर्ट और सामुदायिक केन्द्र मेहमानों से गुलजार दिखे। मानसरोवर से लेकर टोंक रोड, वैशालीनगर अन्य जगहों पर जाम भी रहा।

जयपुर जिला माली सैनी समाज संस्था की ओर से 32 वां सामूहिक विवाह सम्मेलन सांगानेर सायपुरा में रोशन सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के 28 नवयुग ने परिणय सूत्र के बंधन में बंधे। सात हजार से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। संस्था के मुख्य संरक्षक ओम राजोरिया, कृष्ण सैनी, रामस्वरूप सैनी, छुट्टनलाल सैनी, भवानी शंकर माली, शीला सैनी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया।


कार्यक्रम में बांदीकुई विधायक भाग चंद टांकड़ा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने शिरकत की। सांसद ने संस्था के भवन निर्माण के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से नवविवाहित युगलों को उपहार दिए गए। कार्यक्रम संयोजक योगेश तंवर ने बताया कि अंत में भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया।

Updated on:

23 Jan 2026 09:17 pm

Published on:

23 Jan 2026 09:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / वसंत पंचमी… अबूझ सावे पर रही बैंड, बाजा और बारात की रौनक

