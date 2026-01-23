वसंत पंचमी… अबूझ सावे पर रही बैंड, बाजा और बारात की रौनक

जयपुर. बैंड की मधुर स्वर लहरियां, लाल जोड़े में सजी धजी युवतियां, सेहरा सजाएं युवक और पंडाल में गूंजते विवाह के मंत्र…। वसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर शहरभर में यही नजारा देखने को मिला। जयपुर शहर में दो हजार से अधिक शादियां हुई। वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीए, इंजीनियर सहित अन्य नौकरीपेशा वर-वधुओं ने सादगी से शादी कर फिजुलखर्ची पर रोक लगाने की पहल की। गार्डनों से लेकर होटल, रिसोर्ट और सामुदायिक केन्द्र मेहमानों से गुलजार दिखे। मानसरोवर से लेकर टोंक रोड, वैशालीनगर अन्य जगहों पर जाम भी रहा।