सपनों की तलाश में गए, फिर वापस न लौटे…पढ़ें खाड़ी देशों में ‘कैद’ राजस्थान के बेटों की दर्दनाक दास्तां

जयपुर। राजस्थान के छोटे-छोटे गांवों से रोजग़ार की तलाश में खाड़ी देशों की ओर उड़ान भरने वाले श्रमिकों के सपने अब उनके परिवारों के लिए सजा बन चुके हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर गए सैकड़ों राजस्थानी श्रमिक लापता हो चुके हैं। इनमें से कई धोखेबाज एजेंटों के जाल में फंस गए, तो कुछ कठिन कामकाजी परिस्थितियों और कानूनी पचड़ों का शिकार बने। उनके बच्चों की मार्मिक गुहार, 'मोदी जी, मेरे पापा को ढूंढ दीजिए' ने इस दुखद स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से सबसे अधिक श्रमिक खाड़ी देशों में जाते हैं, लेकिन राजस्थान के परिवारों की आंखें अपने प्रियजनों की राह तक रही हैं।