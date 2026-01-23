व्यापारियों को मिला सर्टिफिकेट तो ​खिल गए चेहरे

शिविर के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जरूरी नियमों की जानकारी दी गई। खाद्य सामग्री को साफ-सुथरे और ढके हुए स्थान पर रखने, पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से अंकित करने, तथा बिल के माध्यम से ही खरीद-फरोख्त करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि नियमों की अनदेखी करने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार नागर और विनोद कुमार थारवान मौजूद रहे। विभाग का कहना है कि आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि खाद्य व्यापारियों को कानूनी दायरे में लाकर आमजन को सुरक्षित और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके।