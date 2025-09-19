Jaipur News: इस महिला को ढूंढ रही थी 4 थानों की पुलिस, इमोशनल होकर ऐसे देती थी लोगों को चकमा

श्याम नगर थाना क्षेत्र के कोरल सिद्धार्थ अपार्टमेंट निवासी सुनील जैन ने 15 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि दीप्ति जैन ने व्यापार में भारी घाटा होने की बात कही और कर्ज चुकाने के लिए 22 सोने की चेन बेचने का प्रस्ताव दिया। चेन की कुल कीमत 23.66 लाख रुपए बताई गई। विश्वास के चलते सुनील जैन ने चेन खरीद ली।