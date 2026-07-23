वंडर वुमन क्लब की प्रदर्शनी

अहमदाबाद. वंडर वुमन क्लब की ओर से शहर में बॉलीवुड थीम पर आधारित हाउजी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों, प्रोफेशनल्स, गृहिणियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शहर की उपमहापौर अंजू शाह रहीं। शेफ रिंकू शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. बीजल पारिख और मंजरी जोशी शुक्ला ने उपयोगी जानकारी साझा की। कार्यक्रम में विभिन्न जागरूकता सत्रों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

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कैप्शन..प्रदर्शनी में मौजूद डिप्टी मेयर व अन्य। (ये खबर कल नहीं लगाई थी, इसे आज लगा दें)