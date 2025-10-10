World Mental Health Day 2025: तनाव की गिरफ्त में राजस्थानी, हर पांचवा ‘मन’ बीमार, चौंका देगी कड़वी हकीकत

जयपुर। राजस्थान में मेंटल हेल्थ (मानसिक स्वास्थ्य) अभी भी एक अबूझ और उपेक्षित विषय है। लोग इसे केवल अच्छी नींद या तनावमुक्त दिनचर्या से जोडक़र ही देखते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक मेंटल हेल्थ को शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख का अहम कारण मानते हैं। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राजस्थान के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा के अनुसार राज्य में 20% से अधिक वयस्क किसी न किसी रूप में मेंटल हेल्थ से पीडि़त हैं। राजस्थान में अलग अलग जिलों मे हुए मानसिक स्वास्थ्य सर्वे 2024 की मानें तो 40% पुलिसकर्मी, 38 फीसदी व्यापारी-दुकानदार, 35% कामकाजी महिलाएं तनाव में हैं। डॉक्टरों में यह आंकड़ा 30%, खिलाडिय़ों में 25% और स्कूली बच्चों में 20% तक है। शिक्षकों में तनाव 28%, जबकि विधायक-मंत्रियों में यह 22% तक देखा गया। गोपनीयता चलते न्यायाधीशों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया लेकिन अनुमानित तौर पर 15-20% तक तनाव की स्थिति उनमें भी पाई गई। आदर्श रूप से मेंटल हेल्थ का स्तर 85-90% होना चाहिए, जो कि स्वस्थ और उत्पादक समाज का सूचक है।