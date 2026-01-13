10 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट, माउंट आबू-फतेहपुर में दूसरे दिन भी पारा माइनस

जयपुर। प्रदेश में सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सोमवार को 15 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। माउंट आबू और फतेहपुर में पारा दूसरे दिन माइनस में रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री रहा। इसके अलावा फतेहपुर में पारा माइनस 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, सात शहरों में पारा जमाब बिंदू के करीब रहा। मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया।

मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार को अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनूूं, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया गया है।