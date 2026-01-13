13 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

10 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट, माउंट आबू-फतेहपुर में दूसरे दिन भी पारा माइनस

मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया।

जयपुर

image

Vijay Sharma

Jan 13, 2026

15 शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम

जयपुर। प्रदेश में सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। सोमवार को 15 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। माउंट आबू और फतेहपुर में पारा दूसरे दिन माइनस में रहा। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री रहा। इसके अलावा फतेहपुर में पारा माइनस 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, सात शहरों में पारा जमाब बिंदू के करीब रहा। मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को झुंझुनूं, सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया।
मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार को अलवर, भरतपुर, डीग, झुंझुनूूं, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

पाला गिरने से फसलें बर्बाद
कड़ाके की सर्दी के कारण जनजीवन के साथ फसलें भी प्रभावति हुई है। रात को पाला पड़ने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। नागौर में रविवार रात को रोल क्षेत्र में पाला गिरने से सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी चना, तारामीरा, रायड़ा, सरसों सहित अन्य फसलें नष्ट हो गई। तीव्र सर्दी के कारण खेतों की मेड़ पर लगे पेड़-पौधे तक झुलस गए। नवलगढ़ में लगातार दूसरे दिन सोमवार को जमे पाळे के कारण क्षेत्र में टमाटर, मिर्ची, बैंगन सहित सब्जी की फसलें नष्ट हो गई और सरसों व चना की फसलों में भारी खराबा देखा गया।

-- मौसम केन्द्र की ओर से जारी किया जाता अलर्ट
प्रदेश के जिलों में रेड अलर्ट को देखते हुए मौसम केन्द्र की ओर से जिला प्रशासन को अलर्ट भेजा जाता है। साथ ही मौसम केन्द्र की ओर सर्दी से बचाव और फसलों से संबंधी एडवाइजरी जारी की जाती है। जिला कलक्टरों की ओर से इस आधार पर जिले मेें आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।

Published on:

13 Jan 2026 04:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 10 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट, माउंट आबू-फतेहपुर में दूसरे दिन भी पारा माइनस

