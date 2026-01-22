22 जनवरी 2026,

गुरुवार

…सुनना पड़ेगा और समाधान करना होगा

मुख्य अभियंता (शहरी) मनीष बेनीवाल ने बुधवार को गांधी नगर स्थित अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में जयपुर शहर की पेयजल सप्लाई,जल कनेक्शन व्यवस्था,राजस्व वसूली को लेकर जलदाय फील्ड इंजीनियरों की बैठक ली। करीब दो घंटे चली बैठक में 8100 रुपए में जल कनेक्शन की व्यवस्था में सामने आ रहे कुप्रबंधन को लेकर सीई बेनीवाल के [&hellip;]

जयपुर

Ram Naresh Gautam

Jan 22, 2026

अ​धिकारियों की मीटिंग लेते मुख्य अभियंता शहरी


मुख्य अभियंता (शहरी) मनीष बेनीवाल ने बुधवार को गांधी नगर स्थित अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में जयपुर शहर की पेयजल सप्लाई,जल कनेक्शन व्यवस्था,राजस्व वसूली को लेकर जलदाय फील्ड इंजीनियरों की बैठक ली। करीब दो घंटे चली बैठक में 8100 रुपए में जल कनेक्शन की व्यवस्था में सामने आ रहे कुप्रबंधन को लेकर सीई बेनीवाल के तेवर तल्ख नजर आए।बैठक में उन्होंने एक-एक सब डिवीजन में जल कनेक्शन की पेंडेसी बताना शुरू किया तो सहायक अभियंता से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता तक बगलें झांकते नजर आए। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित को दो टूक शब्दों में कहा कि जिस सब डिवीजन में जल कनेक्शन की 100 से ज्यादा पेंडेंसी रहे उस सब डिवीजन के सहायक अभियंता को चार्टशीट थमाई जाए। उन्होंने कहा कि फील्ड इंजीनियरों को आमजन की पेयजल संबधी समस्याओं को सुनना पडेगा और समाधान करना होगा। बेनीवाल ने कहा कि जिस सब डिवीजन में पानी के बिलों की राजस्व वसूली 50 प्रतिशत से कम रहे उसे चार्जशीट दी जाए।

गर्मियों में हो बेहतर सप्लाई प्रबंधन

बेनीवाल ने फील्ड इंजीनियरों को कहा मार्च से गर्मी की शुरूआत होगी और शहर की पेयजल जरूरतें बढ़ेंगी। ऐसे में बेहतर पेयजल प्रबंधन करना जरूरी है। बेहतर सप्लाई व्यवस्था के लिए अभी से पेयजल तंत्र को मजबूत किया जाए। सभी प्रस्ताव 15 फरवरी तक मुख्यालय भेजे जाएं, जिससे वित्त विभाग से गर्मी शुरू होने से पहे बजट लिया जा सके। उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनात कनिष्ठ और सहायक अभियंता आमजन की पेयजल समस्याओं से पल्ला झाड़ते हैं तो कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए।

22 Jan 2026 01:59 am

22 Jan 2026 01:58 am

