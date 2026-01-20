नई राह पर युवा कदम… छोटी बचत से सीख रहे निवेश का गणित

जयपुर. कैशबैक, बोनस प्वाइंट और डिजिटल गोल्ड को जयपुर के युवाओं ने बचत का जरिया बना लिया है। ऑनलाइन लेनदेन से हर माह हो रही छोटी‑छोटी बचत से निवेश के बड़े गणित को समझ रहे हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी सहित अमरीका और अन्य विदेशी कंपनियों के शेयर व फंड्स में निवेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 40 प्रतिशत से ज्यादा निवेशक 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। राजधानी में युवाओं के बीच पढ़ाई के साथ हर माह 100 से एक हजार रुपए की बचत आदत में शुमार हो रही है।