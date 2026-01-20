नई राह पर युवा कदम… छोटी बचत से सीख रहे निवेश का गणित

जयपुर. कैशबैक, बोनस प्वाइंट और डिजिटल गोल्ड को जयपुर के युवाओं ने बचत का जरिया बना लिया है। ऑनलाइन लेनदेन से हर माह हो रही छोटी‑छोटी बचत से निवेश के बड़े गणित को समझ रहे हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी सहित अमरीका और अन्य विदेशी कंपनियों के शेयर व फंड्स में निवेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 40 प्रतिशत से ज्यादा निवेशक 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। राजधानी में युवाओं के बीच पढ़ाई के साथ हर माह 100 से एक हजार रुपए की बचत आदत में शुमार हो रही है।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में पहले से तय नियमों और गणनाओं के आधार पर कंप्यूटर प्रोग्राम अपने-आप शेयर खरीदने और बेचने का काम करते हैं। जैसे ही शेयर की कीमत, समय या बाजार की स्थिति तय सीमा तक पहुंचती है, वैसे ही कंप्यूटर तुरंत सौदा कर देता है।
सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, जो मुझे स्थायी फंड मिलता है, उसमें से कुछ रुपए शेयर मार्केट में निवेश कर देता हूं, इससे बचत हो जाती है।
- यश सोनी, स्टूडेंट
जब मैं ऑनलाइन खरीदारी करता हूं, इसमें जो कैशबैक मिलता है, उसे निवेश में लगा देता हूं, इसके साथ ही हर माह 200 से 500 रुपए की बचत कर रहा हूं।
- अभिषेक बेनीवाल, स्टूडेंट राजस्थान कॉलेज
युवा इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट की ओर से बढ़ रहा है। एसआइपी (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) खरीदना, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, बैंक डिपॉजिट में बचत कर रहे हैं।
- नटवर सारड़ा, पूर्व अध्यक्ष, कर सलाहकार संघ
युवा डिजिटल भुगतान पर मिल रहे बोनस प्वाइंट, रिवॉर्ड पॉइंट, फ्री इंश्योरेंस, कैशबैक आदि को बचत में लगा रहे हैं। शेयर मार्केट को लॉन्ग टर्म आय बढ़ाने का माध्यम मान रहे हैं।
- मोहित अग्रवाल, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट
