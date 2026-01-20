20 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

नई राह पर युवा कदम… छोटी बचत से सीख रहे निवेश का गणित

जयपुर. कैशबैक, बोनस प्वाइंट और डिजिटल गोल्ड को जयपुर के युवाओं ने बचत का जरिया बना लिया है। ऑनलाइन लेनदेन से हर माह हो रही छोटी‑छोटी बचत से निवेश के बड़े गणित को समझ रहे हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी सहित अमरीका और अन्य विदेशी कंपनियों के शेयर व फंड्स में

जयपुर

Girraj Prasad Sharma

Girraj Prasad Sharma

Jan 20, 2026

जयपुर. कैशबैक, बोनस प्वाइंट और डिजिटल गोल्ड को जयपुर के युवाओं ने बचत का जरिया बना लिया है। ऑनलाइन लेनदेन से हर माह हो रही छोटी‑छोटी बचत से निवेश के बड़े गणित को समझ रहे हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी सहित अमरीका और अन्य विदेशी कंपनियों के शेयर व फंड्स में निवेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 40 प्रतिशत से ज्यादा निवेशक 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। राजधानी में युवाओं के बीच पढ़ाई के साथ हर माह 100 से एक हजार रुपए की बचत आदत में शुमार हो रही है।

हो रहे आकर्षित

  • युवा एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली) की ओर भी आकर्षित हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से शेयरों में लेन-देन कर रहे हैं। हालांकि विदेशों की तुलना में यह बहुत कम है।
  • सीमित राशि क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश कर रहे हैं।

क्या कहती है रिपोर्ट…

  • आइबीआइ (निवेशक व्यवहार सूचकांक)-2025 की रिपोर्ट के अनुसार 68 प्रतिशत निवेशक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग निवेश और सीखने के लिए कर रहे हैं, जिसमें युवा भी शामिल हैं।
  • नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के शेयर बाजार में लगभग 39% युवा निवेशक (30 वर्ष से कम आयु) शामिल हैं, और वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए निवेशकों में करीब 56% युवा निवेशक रहे हैं।
  • एनएसई प्लस/मार्केट प्लस की सितंबर-2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल रजिस्टर्ड निवेशकों में से लगभग 40% निवेशक 30 वर्ष से कम उम्र के हैं।

क्या है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में पहले से तय नियमों और गणनाओं के आधार पर कंप्यूटर प्रोग्राम अपने-आप शेयर खरीदने और बेचने का काम करते हैं। जैसे ही शेयर की कीमत, समय या बाजार की स्थिति तय सीमा तक पहुंचती है, वैसे ही कंप्यूटर तुरंत सौदा कर देता है।

इससे बचत हो जाती

सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, जो मुझे स्थायी फंड मिलता है, उसमें से कुछ रुपए शेयर मार्केट में निवेश कर देता हूं, इससे बचत हो जाती है।
- यश सोनी, स्टूडेंट

जब मैं ऑनलाइन खरीदारी करता हूं, इसमें जो कैशबैक मिलता है, उसे निवेश में लगा देता हूं, इसके साथ ही हर माह 200 से 500 रुपए की बचत कर रहा हूं।
- अभिषेक बेनीवाल, स्टूडेंट राजस्थान कॉलेज

युवा इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट की ओर से बढ़ रहा है। एसआइपी (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) खरीदना, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, बैंक डिपॉजिट में बचत कर रहे हैं।
- नटवर सारड़ा, पूर्व अध्यक्ष, कर सलाहकार संघ

युवा डिजिटल भुगतान पर मिल रहे बोनस प्वाइंट, रिवॉर्ड पॉइंट, फ्री इंश्योरेंस, कैशबैक आदि को बचत में लगा रहे हैं। शेयर मार्केट को लॉन्ग टर्म आय बढ़ाने का माध्यम मान रहे हैं।
- मोहित अग्रवाल, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट

20 Jan 2026 12:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नई राह पर युवा कदम… छोटी बचत से सीख रहे निवेश का गणित

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

