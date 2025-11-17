फॉल्ट ठीक करने खम्भे पर चढ़ा युवक, बिजली चालू कर दिए जाने से आया करंट, मौत

जानकारी के अनुसार मृतक दलपतसिंह विद्युत निगम के लिए ही काम करता था। रविवार रात करीब 9 बजे गांव में बिजली की समस्या हुई। ऐसे में दलपतसिंह ने सामान्य प्रक्रिया के तहत लाइनमैन से शट-डाउन लिया। वह खम्भे पर चढकऱ तारों की जांच कर रहा था लेकिन अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई, जिससे दलपत सिंह को तेज करंट लगा और उसकी मौत हुई। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। परिवारजनों व अन्य लोगों ने शव को जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया। सोमवार सुबह से वे मोर्चरी के बाहर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने संबंधित विभागीय कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने सहित डिस्कॉम के अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखने की मांग की। खुहड़ी थाना के एएसआइ तुलसाराम ने बताया कि परिवारजनों की तरफ से थाने में लाइनमैन के साथ डिस्कॉम के अभियंताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया। तुलसाराम ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।