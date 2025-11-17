Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

फॉल्ट ठीक करने खम्भे पर चढ़ा युवक, बिजली चालू कर दिए जाने से आया करंट, मौत

जैसलमेर जिले के खुहड़ी थाना क्षेत्र के कोरवा गांव में बिजली के खम्भे पर फॉल्ट दुरुस्त करने चढ़े युवक को अचानक करंट प्रवाहित किए जाने से करंट आ गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Nov 17, 2025

जैसलमेर जिले के खुहड़ी थाना क्षेत्र के कोरवा गांव में बिजली के खम्भे पर फॉल्ट दुरुस्त करने चढ़े युवक को अचानक करंट प्रवाहित किए जाने से करंट आ गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। यह घटना रविवार रात की है। इस मामले में मृतक के परिवारजनों और अन्य लोगों ने सोमवार को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर धरना दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारियों की समझाइश और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने शव को उठाया। जानकारी के अनुसार दलपत सिंह (32) पुत्र देवी सिंह निवासी कोरवा की मौत करंट आने से हुई। घटना के बाद परिजन व अन्य लोग धरने पर बैठ गए।

सप्लाई शुरू होने से आया करंट

जानकारी के अनुसार मृतक दलपतसिंह विद्युत निगम के लिए ही काम करता था। रविवार रात करीब 9 बजे गांव में बिजली की समस्या हुई। ऐसे में दलपतसिंह ने सामान्य प्रक्रिया के तहत लाइनमैन से शट-डाउन लिया। वह खम्भे पर चढकऱ तारों की जांच कर रहा था लेकिन अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई, जिससे दलपत सिंह को तेज करंट लगा और उसकी मौत हुई। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। परिवारजनों व अन्य लोगों ने शव को जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया। सोमवार सुबह से वे मोर्चरी के बाहर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने संबंधित विभागीय कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने सहित डिस्कॉम के अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखने की मांग की। खुहड़ी थाना के एएसआइ तुलसाराम ने बताया कि परिवारजनों की तरफ से थाने में लाइनमैन के साथ डिस्कॉम के अभियंताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया। तुलसाराम ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

17 Nov 2025 08:27 pm

जैसलमेर

