पारिवारिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है नशा : डॉ. नरानिया

उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। समय पर सही परामर्श, परिवार का सहयोग व सकारात्मक सोच से नशे की लत को बिना भय व भ्रांति के छोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मानसिक रोग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चिकित्सकीय समस्या है। जिसका समय पर उपचार संभव है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, नींद की समस्या या व्यवहार में बदलाव होने पर तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और बिना किसी झिझक व गलत धारणाओं में नहीं रहकर उपचार लेना चाहिए। प्राचार्य डॉ. गिरधारीलाल जयपाल ने विद्यार्थियों व स्टाफ को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाते हुए सामाजिक नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने नशामुक्ति का संकल्प दिलाया। आचार्य डॉ.गणपतराम सुथार, सहायक आचार्य तेजसिंह, बरकतखां ने भी अपने विचार रखे।