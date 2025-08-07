बाड़े पर गिरी बिजली की तार, कई पशु आए आग की चपेट में

रामदेवरा के निकटवर्ती गांव सादा में रहवासी घर के ऊपर से निकल रही विद्युत निगम की 11 केवी की लाइन टूटकर रहवासी घर के ऊपर गिर जाने से बड़ा हादसा होते हुए रह गया, लेकिन घर के पास ही बने पशु बाडे में बंधे हुए छोटे पशु विद्युत तार गिरने से लगी आग की चपेट में आ गए। इसको लेकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घर व आस पास के क्षेत्र में आग लगने से लोगों में डर व खौफ का माहौल देखने को मिला। विद्युत तार गिरने की घटना श्रवणराम पुत्र बाबूराम जाति सुथार निवासी सादा के घर के पास हुई, जिसमें गनीमत ये रही कि तार गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने इस संबंध में विद्युत निगम के अधिकारियों को जानकारी दी, वहीं विद्युत आपूर्ति की लाइन में विद्युत सप्लाई को बंद करवाया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे लाइनमैन ने मौका रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया।