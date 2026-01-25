शहर से सरहद तक देशभक्ति का ज्वार, बढ़ा तिरंगा फहराने का जज्बा

सीमांत जैसलमेर में गणतंत्र दिवस की आहट के साथ ही देशभक्ति का ज्वार पूरे उफान पर नजर आने लगा है। स्वर्णनगरी के शहर से लेकर सरहद तक तिरंगा फहराने का जज्बा हर चेहरे पर झलक रहा है। बाजारों, चौक-चौराहों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी दफ्तरों और सैन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय रंगों की साज-सज्जा ने वातावरण को देशप्रेम से सराबोर कर दिया है। पीले पत्थरों के शहर में केसरिया, सफेद और हरे रंग की छटा देखते ही बन रही है। सरहदी जिले की खास पहचान रही सीमा सुरक्षा बल और आम नागरिकों के बीच का आत्मीय रिश्ता इन दिनों और मजबूत दिखाई दे रहा है। सीमा प्रहरी और स्थानीय लोग एक ही भाव, एक ही गर्व के साथ गणतंत्र दिवस के स्वागत में जुटे हैं। शहर में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास पूरा हो गया है। देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जगाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर लाइटिंग ने फिजाओं में राष्ट्रीय गौरव की चमक घोल दी है। देशी-विदेशी पर्यटक भी इस माहौल से अछूते नहीं हैं। सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर और बाजार क्षेत्रों में पर्यटक तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं।