लोक संगीत में हमारी मिट्टी की खुशबू… यह सीधे श्रोताओं के दिलों तक पहुंचता है

विख्यात अलगोजा वादक और जैसलमेर के मूलसागर निवासी तगाराम भील को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा से जिले भर में खुशी का माहौल है। उन्होंने अल्प आयु से ही अलगोजा वादन में दक्षता हासिल कर ली थी। कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी साधना जारी रखी और अलगोजा की लोकधुनों को नई पहचान दी। उनके वादन में मरुस्थल की पीड़ा, आनंद, संघर्ष और उत्सव…सब कुछ एक साथ सुनाई देता है। यही कारण है कि उनका संगीत श्रोताओं के दिलों को सीधे छूता है। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आयोजित लोककला महोत्सवों, सांस्कृतिक आयोजनों और मंचों पर तगाराम भील ने अपनी प्रस्तुति से अलगोजा को विशिष्ट पहचान दिलाई। वे न केवल एक कुशल वादक हैं, बल्कि लोकपरंपरा के संवाहक भी हैं, जिन्होंने नई पीढ़ी को इस वाद्य के प्रति आकर्षित किया। कई युवा कलाकार आज उनसे प्रेरणा लेकर लोकसंगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान पत्रिका ने तगाराम भील से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है, बातचीत के प्रमुख अंश -