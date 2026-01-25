सर्दी के थर्ड डिग्री टॉर्चर से आमजन बेहाल, दिन भर चली सर्द हवाओं ने झकझोरा

दो दिन पहले रात को हुई मावठ की बारिश के बाद शुरू हुआ शीतलहर का सितम रविवार को भी जारी रहा। इसी तरह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली बर्फीली हवाओं ने कंपकंपी छुड़ा दी। शनिवार रात्रि और रविवार सुबह ही तेज हवाओं के साथ आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। इसके चलते दिन भर कंपकंपा देने वाली ठंड का असर बना रहा। धूप निकलने के बावजूद लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिली। तेज हवाओं के चलते खेतों में पाले की आशंका गहराने लगी है।