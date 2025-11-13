रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर पशुओं का सितम, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदार इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार रामदेवरा रेलवे स्टेशन जोधपुर मंडल के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है, जहां रोजाना एक दर्जन से अधिक साधारण और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रुकती हैं। यात्रियों की भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर एक पर दिनभर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा बना रहता है। ऐसे में यात्रियों के लिए बैठकर खाना-पीना कठिन हो गया है। कई बार पशु खाने की चीजें छीनने के प्रयास में यात्रियों के पीछे दौड़ पड़ते हैं और रोकने पर सींगों से हमला कर देते हैं। यात्रियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म और परिसर में घूमते पशुओं के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इन पशुओं की रोकथाम के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटे।