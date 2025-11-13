Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर पशुओं का सितम, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से बेसहारा पशुओं का स्वतंत्र रूप से विचरण जारी है, जिससे प्रतिदिन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 13, 2025

oplus_0

रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से बेसहारा पशुओं का स्वतंत्र रूप से विचरण जारी है, जिससे प्रतिदिन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पशु न केवल प्लेटफॉर्म पर घूमते रहते हैं, बल्कि कई बार यात्रियों पर हमला भी करने का प्रयास करते हैं।

इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदार इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार रामदेवरा रेलवे स्टेशन जोधपुर मंडल के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है, जहां रोजाना एक दर्जन से अधिक साधारण और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रुकती हैं। यात्रियों की भीड़ के बीच प्लेटफॉर्म नंबर एक पर दिनभर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा बना रहता है। ऐसे में यात्रियों के लिए बैठकर खाना-पीना कठिन हो गया है। कई बार पशु खाने की चीजें छीनने के प्रयास में यात्रियों के पीछे दौड़ पड़ते हैं और रोकने पर सींगों से हमला कर देते हैं। यात्रियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म और परिसर में घूमते पशुओं के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इन पशुओं की रोकथाम के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न घटे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर पशुओं का सितम, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दुर्ग की घाटियों में लोक कलाकारों के कारण जुट रही भीड़, मूकदर्शक बने टेफ के कार्मिक

जैसलमेर

वेदर रिपोर्ट: गुलाबी सर्दी ने वातावरण को खुशगवार बनाया

जैसलमेर

श्वानों के शव मिलने से सनसनी, ग्रामीण दहशत में,  अब तक नहीं मिला जंगली जानवर का सुराग

जैसलमेर

खेत में बनी झौंपड़ी में लगी आग, सामान जला

जैसलमेर

जैसलमेर: पोकरण में शिक्षक पर अश्लील हरकत का आरोप, अभिभावकों का गुस्सा फूटा, स्कूल गेट पर जड़ा ताला

Jaisalmer Teacher
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.