Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

कण कण में बाबा… पेड़ों, विद्युत पोलों व होर्डिंग पर ध्वजाओं की भरमार

पोकरण क्षेत्र में इन दिनों सड़क किनारे लगे पेड़ पौधों के साथ हॉर्डिंग्स, निर्मित व खंडहर भवनों, पानी की टंकियों, ट्री-गार्ड आदि पर ध्वजाओं का अंबार लगा हुआ है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 27, 2025

पोकरण क्षेत्र में इन दिनों सड़क किनारे लगे पेड़ पौधों के साथ हॉर्डिंग्स, निर्मित व खंडहर भवनों, पानी की टंकियों, ट्री-गार्ड आदि पर ध्वजाओं का अंबार लगा हुआ है। लोक देवता बाबा रामदेव के जातरुओं पर श्रद्धा व आस्था सिर चढ़कर बोल रही है। यहां सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे, झाडिय़ां, ट्री-गार्ड, भवन व खंडहर रंग बिरंगी ध्वजाओं से अटे नजर आ रहे है। गौरतलब है कि रामदेवरा आने वाले अधिकांश श्रद्धालु पोकरण होकर गुजरते है। पदयात्री जब अपने गांव से रवाना होते है तो साथ में बाबा की सफेद, पचरंगी व सतरंगी ध्वजा लेकर निकलते है, जो रामदेवरा पहुंचने से पूर्व यहां की मिट्टी, भूमि, पेड़ व झाडिय़ों को बाबा रामदेव का प्रतीक मानकर उस ध्वजा को यहां चढ़ा देते है। इसी के चलते पोकरण से रामदेवरा तक सड़क के दोनों तरफ स्थित पेड़ व झाडिय़ां रंग बिरंगी ध्वजाओं से अटी पड़ी है।हर जगह मंदिर जैसी आस्थापोकरण-रामदेवरा मार्ग पर गुजरने वाले सभी पदयात्री गोमट से निकलते ही सड़क के दोनों तरफ लगी झाडिय़ोंं, पेड़ पौधों पर ध्वजाएं लगा देते है। साथ ही बीएसएफ की तारबंदी, ट्री-गार्ड पर भी ध्वजाएं नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की आस्था इस कदर है कि बीएसएफ के सामने लगे एक बड़े पेड़ के शिखर पर भी ध्वजाएं लगाई हुई है। सड़क के दोनों तरफ ध्वजाओं के अंबार एवं डीजे की धुन पर नाचते-झूमते पदयात्रा कर जाते हुए श्रद्धालुओं से माहौल धर्ममय नजर आ रहा है।

एसआर पर चढ़कर लगाई ध्वजाएं

रामदेवरा रास्ते पर बाबा रामदेव नंदी गोशाला के भवनों पर ध्वजाएं लगी हुई है। इसके अलावा रामदेवरा गांव के रामसरोवर तालाब के घाटों पर बड़ी-बड़ी ध्वजाओं को गाड़ दिया गया है। रामसरोवर के पास ही स्थित पानी की बड़ी एसआर के ऊपर चढ़कर भी श्रद्धालुओं ने ध्वजाएं लगा दी है। दोनों तरफ ध्वजाओं से अटे पोकरण-रामदेवरा मार्ग पर जोश व उत्साह से लवरेज श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे है। जिससे मेले का माहौल धर्ममय नजर आ रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / कण कण में बाबा… पेड़ों, विद्युत पोलों व होर्डिंग पर ध्वजाओं की भरमार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.