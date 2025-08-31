Weather Update: दो दिन की बरसात से बाबा की नगरी हुई पानी-पानी

रामदेवरा कस्बे सहित क्षेत्र में शनिवार शाम से शुरू हुई तेज बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया, वहीं मुरझा रही खरीफ फसल को भी जीवनदान मिल गया। दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। शनिवार शाम से देर रात तक रूक-रूक कर वर्षा का दौर चला, जिससे कस्बे की सड़कों पर पानी जमा होने से कीचड़ की स्थिति बन गई। ऐसे में मेलार्थियों को भारी परेशानी हुई। रविवार सुबह भी रुक रुक हुई बरसात से पूरा कस्बा पानी पानी हो गया। मेला क्षेत्र में बरसाती पानी के जमा होने और कीचड़ के फैलने से देशभर से आए हजारों यात्रियों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ी। वही बरसाती पानी के निकासी को लेकर ठोस प्रबंध नहीं होने से क्षेत्र के मंदिर रोड, रोटी वाली गली में तो बरसाती पानी भारी मात्रा में जमा होकर दुकानों के भीतर तक पहुंच गया।