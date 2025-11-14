ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, बाड़मेर मार्ग पर पीछे से बाइक को मारी टक्कर

हादसों के लिए कुख्यात बाड़मेर मार्ग पर बीती रात हुए सडक़ हादसे में जूनियर अकाउंटेंट की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर जा रहे जूनियर अकाउंटेंट नारायण दान (35) पुत्र आवड़दान निवासी उजलां को टै्रक्टर ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा मनोज दान (19) निवासी कोडा गम्भीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद टै्रक्टर चालक वाहन को वहीं छोड़ कर फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार नारायण दान बाइक पर घर की तरफ जा रहा था। मनोज दान ने रास्ते में लिफ्ट ली। दोनों गड़ीसर सर्किल से शहीद जयसिंह भाटी सर्किल की ओर जा रहे थे। बताया जाता है कि बाइक के सामने गाय के आ जाने पर उन्होंने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। नारायण दान ट्रैक्टर के नीचे आ गया। वहीं मनोज दूर जाकर गिरा। राहगीरों ने दोनों को जवाहिर अस्पताल पहुंचाया। नारायण दान की मौत हो गई। मनोज दान का उपचार शुरू किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल के साथ साथ ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू की।
गौरतलब है कि नारायण दान ने भारतीय नेवी में अपनी सेेवाएं दी और वहां से सेवानिवृत्ति के बाद इसी साल जनवरी माह से कार्यालय अधीक्षण भू वैज्ञानिक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जैसलमेर में कनिष्ठ लेखाकार (जूनियर अकाउंटेंट) के पद पर कार्यभार संभाला। उनकी मौत से विभाग में भी शोक की लहर है। कोतवाली थानाधिकारी प्रेमदान रतनू ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवारजनों को सौंपा गया और इस मामले में जांच की जा रही है।
