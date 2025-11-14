ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, बाड़मेर मार्ग पर पीछे से बाइक को मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार नारायण दान बाइक पर घर की तरफ जा रहा था। मनोज दान ने रास्ते में लिफ्ट ली। दोनों गड़ीसर सर्किल से शहीद जयसिंह भाटी सर्किल की ओर जा रहे थे। बताया जाता है कि बाइक के सामने गाय के आ जाने पर उन्होंने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। नारायण दान ट्रैक्टर के नीचे आ गया। वहीं मनोज दूर जाकर गिरा। राहगीरों ने दोनों को जवाहिर अस्पताल पहुंचाया। नारायण दान की मौत हो गई। मनोज दान का उपचार शुरू किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल के साथ साथ ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू की।