ज्ञान के कोनों पर उदासी की धूल, रीडिंग कॉर्नर्स बदहाली के शिकार

जैसलमेर शहर में पठन-पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए रीडिंग कॉर्नर आज उपेक्षा और बदहाली का शिकार हो चुके हैं। शहर के प्रमुख हनुमान चौराहा के दोनों ओर तथा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर नगर विकास न्यास (यूआइटी) की ओर से कुछ वर्ष पहले इन रीडिंग कॉर्नरों का निर्माण कराया गया था। उस समय इसे शहर में पढऩे का माहौल बनाने की अच्छी पहल के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ यह योजना लापरवाही व अनदेखी की भेंट चढ़ गई। इन रीडिंग कॉर्नरों में लोगों के बैठकर किताबें पढऩे के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। राहगीरों और विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए यहां बैठने के स्थान और पुस्तकों के लिए शेल्फ बनाए गए थे। खासकर स्कूल के सामने बने रीडिंग कॉर्नर से उम्मीद थी कि छात्र-छात्राएं इनका उपयोग कर सकेंगे और उनमें पढऩे की आदत विकसित होगी। मगर वर्तमान में स्थिति यह है कि इन रीडिंग कॉर्नरों पर न तो किताबें व अखबार दिखाई देते हैं और न ही पाठक। कई जगहों पर बैठने के लिए लगाई गई पत्थर की बैंचें व स्टूल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, दीवारों पर धूल और गंदगी जमा है, आसपास कचरा भी नजर आने लगा है। रखरखाव के अभाव में लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई यह व्यवस्था अब महज दिखावे तक सिमट कर रह गई है।