आधा दर्जन मृत हिरण के अवशेष मिलने क्षेत्र में सनसनी, शिकार की आशंका

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। रेंज के भीतर अलग-अलग पेड़ों पर आधा दर्जन से अधिक हिरणों के अवशेषों को लटके हुए थे और जगह-जगह खून बिखरा हुआ था। चरवाहों ने इसे देखा तो लोहारकी गांव के वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र पु़निया,पांचाराम डारा,विकास विश्नोई,बबलू विश्नोई,लक्ष्मण गोदारा सहित बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनाक्रम को लेकर वनविभाग व रामदेवरा पुलिस को सुचना दी। सूचना पर पोकरण वन विभाग के एसीएस चन्द्रशेखर कौशिक,छायण रेंज के क्षेत्रीय वनधिकारी लक्ष्मण स्वामी तथा रामदेवरा पुलिस थाने से सहायक उपनिरीक्षक दईदानसिंह राजपुरोहित सहित वन-विभाग व पुलिस के कार्मिक मौके पर पहुंचे और अलग-अलग पेड़ों पर हरिणों के अवशेष अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। मामले को लेकर विश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल भवाद व अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवराज बिश्नोई ने वन-विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर मामले कि गहनता से जांच कर शिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने कि मांग है।