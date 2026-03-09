बेजुबान जीव आ रहे वाहनों की चपेट में, मोरनी के घायल होने पर किया प्राथमिक उपचार

लोहारकी गांव के पास बिजली घर के आगे किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक हिरण घायल हो गया, जिसे वन्य जीव प्रेमियों ने प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग को सौंपा। वन्य जीव प्रेमी धर्मेंद्र बिश्नोई ने बताया कि गांव के बिजली घर के बाहर एक तेज गति से गुजरे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हिरण घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना वे मौके पर पहुंचे। दर्द से कराह रहे घायल हिरण का प्राथमिक उपचार कर उसे वन विभाग की स्थानीय टीम को सौंपा। इस दौरान सांवरलाल पूनिया, आशीष, सचिन आदि उपस्थित रहे।