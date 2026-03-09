पोकरण: मुख्य द्वार से हटाया हाथ ठेला तो उड़ेल दी सब्जियां

पोकरण कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान के मुख्य द्वार पर खड़े एक हाथ ठेला चालक को यहां से दूर खड़े होने के लिए कहा और चालान बनाने का कहा तो आवेश में आकर उसने हाथ ठेले से सब्जियां उड़ेल दी। इसके बाद करीब आधे घंटे तक यहां हाई-वॉल्टेज ड्रामा चला। गौरतलब है कि कस्बे में फलसूंड तिराहे से जोधपुर रोड, अस्पताल रोड व मुख्य चौराहे तक बड़ी संख्या में दुकानें स्थित है। इन दुकानों के संचालकों की ओर से अपने सामान रखकर व टिनशेड लगाकर कब्जा किया गया है। हालांकि पुलिस व नगरपालिका ने अभियान चलाकर टिनशेड व सामान हटवाए थे, लेकिन अब फिर धीरे-धीरे अतिक्रमण पुन: बढऩे लगा है। इन सामानों के बाद हाथ ठेला संचालक खड़े हो जाते है। जिसके कारण आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है।