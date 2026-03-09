सूरज की चकाचौंध ने किया परेशान, हर कोई पसीने से तरबतर

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 39.2 और न्यूनतम 19.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस तरह से दिन का पारा अभी से 40 डिग्री के स्तर के बिलकुल पास पहुंच गया है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार जैसलमेर जिला भीषण गर्मी की चपेट में आने वाला है। साथ ही दिन में भी हीटवेव के दिनों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इसकी बानगी अभी से दिखनी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि चालू मार्च माह में ही अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तेज गर्मी के चलते रविवार को छुट्टी का दिन होने से दोपहर में आम मार्गों व बाजारों में काफी सूनापन नजर आया।