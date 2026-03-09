तीन दिन चले महोत्सव में रोजाना 20-20 हजार से ज्यादा लोगों ने किया भोजन

डेडानसर मैदान में मुख्य कार्यक्रम के लिए जो डोम टेंट लगाया गया, उसमें 12 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था रही। साथ ही विशाल मंच बनाया गया। इसी स्थान पर मुख्य सभा, सामूहिक इकतीसा पाठ और भागवत से लेकर जैन संतों के उद्बोधन हुए। इसके अलावा 50-50 हजार फीट के 4 डोम बनाए गए। भोजनशाला में सुबह नाश्ता परोसा गया। जिसमें जैसलमेर की दो पारंपरिक मिठाइयों के साथ इडली सांभर, वड़ा सांभर, पोहा, बाजरे की रोटी और पुड़ी-सब्जी परोसी गई। ऐसे ही दोपहर के भोजन में 3 तरह की मिठाइयां, नमकीन, दाल-चावल और दो प्रकार की सब्जियां परोसी गई। रात्रि भोजन में सूर्यास्त के नियमों का पालन करते हुए शाम का भोजन हल्का रखा गया है। श्रद्धालुओं को दादा गुरुदेव के जीवन से अवगत करवाने के लिए 50 हजार वर्ग फीट के एक एसी डोम में म्यूजियम तैयार किया गया, जहां उनकी जीवनी, जैन परंपराओं, इतिहास और करीब 1000 साल प्राचीन दुर्लभ मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया। म्यूजियम में मिट्टी के बर्तन बनाने, वाद्य यंत्र, कशीदाकारी का भी प्रदर्शन किया गया।