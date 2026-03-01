पांच साल बाद भी लाठी स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलों का ठहराव नहीं

जोधपुर-जैसलमेर रेल मार्ग पर स्थित लाठी-भादरिया रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलों का ठहराव बहाल नहीं होने से क्षेत्र के यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोरोनाकाल के दौरान बंद किया गया कई रेलों का ठहराव आज तक पुनः शुरू नहीं हो सका है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के समय कई एक्सप्रेस रेलों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। बाद में रेल सेवाएं फिर शुरू हो गईं, लेकिन लाठी रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस रेलों का ठहराव बहाल नहीं किया गया। इससे स्थानीय यात्रियों को यात्रा के लिए अन्य स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।लाठी स्टेशन पर वर्तमान में केवल जोधपुर-जैसलमेर एक्सप्रेस और लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस का ही ठहराव हो रहा है। इसके अलावा यहां से गुजरने वाली छह एक्सप्रेस रेलें बिना रुके निकल रही हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है।