पोकरण में धूप की मार, एसी दफ्तरों के बाहर परिवादी पसीने में बेहाल

मरुस्थलीय क्षेत्र में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान अभी से 39 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में कस्बे के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों में आमजन के लिए छाया और पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को तपती धूप में परेशान होना पड़ रहा है। हर साल गर्मी चरम पर पहुंचने पर अस्थायी शामियाने लगाकर औपचारिकता निभा दी जाती है, जबकि स्थायी छाया की व्यवस्था कर दी जाए तो सरकारी धन की बचत के साथ आमजन को लंबे समय तक राहत मिल सकती है।