Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पश्चिमी राजस्थान के सीमाई क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा: वैष्णव

इन लाइनों के निर्माण से आमजन को सुविधा होने के साथ-साथ सेना के रणनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

3 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 29, 2025

जैसलमेर से दिल्ली के लिए नए स्वर्णनगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर आयोजित समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के सिलसिले में अनूपगढ़ से खाजूवाला, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होकर भाभर तक नई लाइन के कार्य के लिए प्रस्ताव विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इन लाइनों के निर्माण से आमजन को सुविधा होने के साथ-साथ सेना के रणनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गौरतलब है कि नवनिर्मित जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर-दिल्ली (शकूरबस्ती) नई रेलसेवा की उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।

इस मौके पर रेल मंत्री ने नई रेल सेवा को स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के नाम से संचालित करने की घोषणा की। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारतीय रेल उतरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेलवे की विकास यात्रा को नई ऊचाइयों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में रेल विकास को लेकर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं जिसमे लगभग 55000 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर है। रेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री की ओर से रेलवे को पर्याप्त बजट का आवंटन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप रेल विकास को गति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 से पूर्व राजस्थान में प्रति वर्ष औसतन मात्र 680 करोड़ रुपए बजट आवंटित होता था, जो बढकऱ लगभग 10 हजार करोड़ रुपए हो गया है।

नई लाइन का कार्य पूरा होने पर पोकरण को मिलेगी सुविधाएं

वैष्णव ने पोकरण स्टेशन पर रेल सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा कि रामदेवरा-पोकरण वाया भैरव गुफा, कैलाश टेकरी नई रेल लाइन का कार्य पूरा होने पर सभी गाडिय़ों का ठहराव इस स्टेशन पर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इस लाइन का कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। रेल मंत्री ने जन भावनाओं के अनुरूप शनिवार को संचालित होने वाली जैसलमेर-दिल्ली (शकूर बस्ती) एक्सप्रेस का नाम आज से ही स्वर्णनगरी एक्सप्रेस करने एवं जैसलमेर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार बनाने की भी घोषणा की। वैष्णव ने कोचिंग डिपो के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, जैसलमेर से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सके। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बारे में बताते हुए कहा कि 140 करोड़ रुपए की लागत से इसका स्टेशन का कायाकल्प किया गया है तथा जल्द ही इसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा।

85 स्टेशनों का पुनर्विकास

उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से 85 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने के कारण 6 जोड़ी वन्दे भारत एवं 1 जोड़ी अमृत भारत सहित अन्य ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है एवं विगत 6 महीने में इस ट्रेन सहित 8 नई ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जैसलमेर से जोधपुर तक लाइन के ट्रैक रिन्युअल के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए निर्देशित किया।

जैसलमेर के विकास की दिशा में अहम कदम

कार्यक्रम में गजेन्द्रसिंह शेखावत ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी के लिए खुशी का क्षण है, क्योंकि आज जैसलमेर से दिल्ली शकूर बस्ती के लिए नई रेल सेवा का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है। यह केवल एक रेल सेवा का शुभारम्भ नहीं, बल्कि जैसलमेर के विकास, सुविधा और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नई रेल सेवा जैसलमेर के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत समय में अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के लिए अनेकों कार्यों की सौगातें प्रदान की है।

ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने अपने संबोधन में नई रेल सेवा तथा रेल कार्यों के लिए अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे अमिताभ ने सभी अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह में फलौदी विधायक पब्बाराम विश्रोई, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी सहित, निवर्तमान जिला प्रमुख प्रतापसिंह सोलंकी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा के साथ सेना, बीएसएफ एवं एयरफोर्स के अधिकारियों व जवानों की उपस्थिति रही। प्रारंभ में स्कूली बच्चों ने देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। बाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने जैसलमेर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के निरीक्षण के दौरान आगमन व प्रस्थान प्लाजा, बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्वर रूम, एयर कोनकोर्स का जायजा लिया एवं कार्यों की सराहना की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पश्चिमी राजस्थान के सीमाई क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा: वैष्णव

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फलसूण्ड पुलिस ने कार जब्त कर दो तस्करों से 82 ग्राम स्मैक पकड़ी

जैसलमेर

भाणुनगर में दो घरों से सोने-चांदी के गहने नकदी चुरा ले गए चोर

जैसलमेर

जैसलमेर-दिल्ली नई रेलसेवा शुरू, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस नाम घोषित

समाचार

जैसलमेर: हाईवे किनारे अवैध रूप से सटी शराब दुकानें, सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

जैसलमेर

जैसलमेर: गड़ीसर चौराहा पर अव्यवस्था.. मजदूरों की भीड़ से हर पल हादसे का डर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.