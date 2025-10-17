Bus Fire: ‘कब आएंगे पापा…?’ मां से बार-बार पूछ रहे बच्चे, 3 महीने पहले ही प्रमोशन होने पर बाड़मेर से जैसलमेर आए थे जितेंद्र

करीब तीन महीने पहले ही जितेंद्र को प्रमोशन मिला था और उनकी पोस्टिंग बाड़मेर से जैसलमेर कर दी गई थी। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी नीतू चौहान और बच्चे (बेटा मानस और बेटी कियारा) भी आए थे। जितेंद्र दो दिन के लिए अपने परिवार से मिलने पहुंचे भी थे लेकिन इसके बाद वापस ड्यूटी पर चले गए। किसे पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी।