लोग चीख रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे…. प्री वेडिंग शूट कराने गए कपल ने बताया मौत का आंखों देखा हाल, खुद भी भर्ती

Jaisalmer Bus Fire Couple Survival Story: साल की सबसे बड़ी दुखांतिकाओं में शामिल जैसलमेर बर्निंग बस हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। सड़क पर दौड़ती एसी बस किस तरह से चलते हुए ताबूत में बदल गई। 22 मौतें अब तक हो चुकी हैं, करीब छह लोग वेंटिलेटर पर हैं और कई लोग घायल हैं। मृतकों के शव समूह में उनके पैतृक स्थानों पर भेजे गए हैं और वहां कोहराम मचा हुआ है। इस बीच एक कपल की कहानी सामने आई है, प्री वेडिंग शूट कराने गए इस कपल ने मौत का काफी करीब से देखा, लेकिन चमत्कार ने उन्हें बचा लिया।