छोटे प्रयासों से बदलाव संभव, पानी की बचत और पौधरोपण से बनेगी अनुकूल स्थति

मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. गौरव बिस्सा का कहना है कि पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों की ओर से रैलियां, रोपण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन पृथ्वी के संरक्षण के लिए प्रयास करें क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही मानव जीवन और भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है।