सोनार दुर्ग में चला स्वच्छता अभियान, रंगोली और राखी से सजी स्वर्णनगरी

स्वायत शासन विभाग, जयपुर और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नगर परिषद जैसलमेर की ओर से दो अगस्त से पंद्रह अगस्त तक हर घर तिरंगा – हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता और देशभक्ति का वातावरण तैयार करना है।अभियान के तहत सात अगस्त को ऐतिहासिक सोनार दुर्ग क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। दशहरा चौक, किले की मोरियाँ और आसपास के हिस्सों की गहन सफाई की गई। नगर परिषद समय-समय पर इसी प्रकार प्रमुख पर्यटन स्थलों की विशेष सफाई कर स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है।