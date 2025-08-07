सोनार दुर्ग में चला स्वच्छता अभियान, रंगोली और राखी से सजी स्वर्णनगरी

स्वायत शासन विभाग, जयपुर और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नगर परिषद जैसलमेर की ओर से दो अगस्त से पंद्रह अगस्त तक हर घर तिरंगा – हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता और देशभक्ति का वातावरण तैयार करना है।अभियान के तहत सात अगस्त को ऐतिहासिक सोनार दुर्ग क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। दशहरा चौक, किले की मोरियाँ और आसपास के हिस्सों की गहन सफाई की गई। नगर परिषद समय-समय पर इसी प्रकार प्रमुख पर्यटन स्थलों की विशेष सफाई कर स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है।
पांच अगस्त को अभियान की शुरुआत तिरंगा राखी प्रतियोगिता और रंगोली निर्माण से हुई। हनुमान चौराहा स्थित मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पर एसएसजी महिला समूह की ओर से तिरंगा थीम पर रंग-बिरंगी राखियों का निर्माण किया गया। इसके बाद नेहरू पार्क में तिरंगे के रंगों से रंगोली बनाई गई और हनुमान चौराहा के सार्वजनिक शौचालय की सफाई करवाई गई।छह अगस्त को नेहरू पार्क स्थित मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पर संग्रह और वितरण अभियान के तहत दानदाताओं द्वारा दिए गए पुराने कपड़े और आवश्यक वस्तुएँ ज़रूरतमंदों को वितरित की गईं। इसी दिन जोधपुर-बाड़मेर लिंक रोड पर स्थित जीवीपी और सीटीयू प्वाइंट की सफाई कर वहां रंगोली बनाई गई।
जैसलमेर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गांधी दर्शन हनुमान चौराहा और सोनार दुर्ग के मुख्य द्वार अखे प्रोल के भीतर तिरंगे के रंगों से सजी आकर्षक रंगोलियाँ बनाई गईं।इस अभियान में नगर परिषद स्टाफ, सुलभ इंटरनेशनल की टीम, दुर्गवासी और आमजन की सक्रिय भागीदारी रही। सफाई एवं सजावट कार्य में लजपालसिंह, रेशू, श्रीकांत जांगिड़, हंसराज, मयंक चौहान, कैलाश देवल, ऋषभ जायसवाल, सुषील कुमार यादव, राजकुमार, नीरज बंसल, किशनसिंह, चूनाराम चौधरी, नरेशपालसिंह, जगदीश कुमार, कैलाश बारासा, प्रभुसिंह, साहिल कुमार, मनोज मारोठिया और भीखचंद सहित अनेक लोग शामिल हुए।