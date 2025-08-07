पोकरण पहुंचेगी कुरजां की हमशक्ल कॉमन क्रेन, हर साल बढ़ रही है विदेशी पक्षियों की संख्या

मध्य एशिया से भारत और विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर व जोधपुर जिले में प्रवास करने वाले कुरजां पक्षी के साथ उसकी हमशक्ल कॉमन क्रेन भी यहां आने लगी है। गत 9 वर्षों से लगातार कॉमन क्रेन की आवक हो रही है। अगले माह कुरजां की आवक शुरू होने वाली है। गौरतलब है कि विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस कुरजां (डेमोइसिलक्रेन) प्रतिवर्ष सितंबर माह की शुरुआत में भारत की तरफ प्रवास करती है। इनका प्रवास छह माह का होता है और फरवरी व मार्च माह में पुन: यहां से रवाना होती है। विशेष रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान, मंगोलिया, साइबेरिया, रसिया से बड़ी संख्या में कुरजां यहां आती है।