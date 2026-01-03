कांस्टेबल की आत्महत्या का मामला, मानसिक सेहत पर फिर उठे सवाल… पहले भी हो चुकी घटनाएं

जिन लोगों के कंधों पर आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पालना का जिम्मा है, उनकी मानसिक कमजोरी आज सबसे बड़ा कारण बन कर खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि सवाईमाधोपुर निवासी 30 वर्षीय नरेन्द्र मीणा पुलिस लाइन जैसलमेर में तैनात था। वह पुलिस लाइन परिसर में बने अपने आवासीय कमरे में रह रहा था। बताया जा रहा है कि उसका परिवार इन दिनों सवाईमाधोपुर गया हुआ था। सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं आया, तो साथियों को संदेह हुआ। सहकर्मियों के दरवाजा खटखटाने के बाद जब वह बाहर नहीं आया तो वे दरवाजा तोड़ अंदर पहुंचे। वहां साथी कांस्टेबल का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि उसने अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने कमरे से संबंधित साक्ष्य जुटाए, रिवाल्वर की जांच की और अन्य तकनीकी पहलुओं को खंगाला। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों को लेकर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस का मानना है कि मृतक के परिवारजनों के जैसलमेर पहुंचने के बाद ही घटना के कारणों की सटीक जानकारी मिल सकती है।