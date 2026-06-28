Jaisalmer: नालों की सफाई करवाई, जल-भराव रोकने को निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद

नगरपरिषद की ओर से शहर के प्रमुख नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई का अभियान चलाया गया है। जिसमें लम्बे समय से जमा गाद, प्लास्टिक और कचरे को हटाने के लिए जेसीबी और सफाई दल लगाए गए ताकि बरसात के दौरान पानी का प्रवाह बाधित न हो। साथ ही जिन स्थानों पर जलभराव की समस्या हर वर्ष सामने आती है, वहां विशेष रूप से निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है। इधर, बारिश के दौरान हादसों की आशंका को देखते हुए नगरपरिषद ने शहर के पुराने और जर्जर भवनों का सर्वे भी करवाया है। अलग-अलग वार्डों में टीमों ने ऐसे मकानों को चिन्हित किया है, जिनकी स्थिति खतरनाक है। चार भवन मालिकों को उनके जर्जर मकानों को सुरक्षित ढंग से उतरवाने, आवश्यक मरम्मत कराने अथवा सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। जरूरत पडऩे पर ऐसे भवनों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर आमजन की आवाजाही सीमित किया जा सकता है। गौरतलब है कि गत दिनों पटवा हवेली मार्ग में एक मकान में अवैध रूप से अंडरग्राउंड की खुदाई करवाए जाने से उससे सटे जैन समाज का प्राचीन उपासरा जमींदोज हो गया था। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी।