Jaisalmer: 345 बेड का हेल्थ हब तैयार, अब उपकरण मिलते ही बदलेगी जैसलमेर की चिकित्सा-तस्वीर

जैसलमेर. सीमावर्ती जैसलमेर की स्वास्थ्य व्यवस्था लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों, सीमित संसाधनों और रेफरल आधारित उपचार प्रणाली पर निर्भर रही है, लेकिन अब यह तस्वीर बदलने की तैयारी है। रामगढ़ मार्ग स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर में 345 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल लगभग पूरी तरह तैयार है। भवन निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब केवल चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और संस्थागत संचालन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। इसके बाद जैसलमेर की स्वास्थ्य सेवाएं नए दौर में प्रवेश करेंगी। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल एकीकृत मॉडल पर काम करेंगे। इससे उपचार, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। नए अस्पताल के शुरू होने के बाद जवाहिर चिकित्सालय के साथ समन्वित व्यवस्था विकसित होगी। पहले से नियुक्त कई चिकित्सक नए परिसर में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि हाल ही में भर्ती नर्सिंग एवं अन्य स्टाफ का भी चरणबद्ध डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट भी नियमित चिकित्सा सेवाओं में भागीदारी करेंगे।