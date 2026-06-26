Jaisalmer: खेत में करंट लगने से युवा किसान की मौत, उजड़ गए परिवार के सपने

लाठी. क्षेत्र के केरालिया गांव के पास बालू खां की ढाणी में शुक्रवार अलसुबह एक छह फीट लंबा कोबरा मुर्गियों के बाड़े में घुस गया। कोबरा को देखकर किसानों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में सांप ने बाड़े में मौजूद पांच मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद किसानों ने तत्काल वन्यजीव प्रेमी विक्रम दर्जी को सूचना दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कोबरा लगातार फुफकारता रहा, जिससे उसे काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लंबे प्रयास के बाद कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। कोबरा को सुरक्षित पकड़ने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। विक्रम दर्जी ने बताया कि गर्मी और मौसम में बदलाव के कारण सांप अक्सर अपने बिलों से बाहर निकलकर भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामलों में घबराने या सांप को नुकसान पहुंचाने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम अथवा संबंधित विभाग को तुरंत सूचना देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से स्नेक रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं और अब तक सैकड़ों सांपों सहित अनेक वन्यजीवों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा चुका है।