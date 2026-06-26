Jaisalmer: देश का करीब 29.77 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण से प्रभावित

जैसलमेर. देश में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की चुनौती लगातार बनी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ओर से प्रकाशित डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया (2018–19) के अनुसार भारत के कुल 328.72 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का 29.77 प्रतिशत, यानी 97.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण की संयुक्त श्रेणी से प्रभावित है। यह आकलन उपग्रह आधारित मानचित्रण एवं जियोस्पेशियल विश्लेषण पर आधारित है। यह इसरो का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय एटलस (2018–19) है, क्योंकि इसके बाद का कोई अद्यतन संस्करण अभी तक जारी नहीं हुआ है।