Jaisalmer: ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर: प्रतिभागियों में तैराकी सीखने को लेकर दिख रहा उत्साह

जैसलमेर के व्यस्त मार्ग पर शुक्रवार दिन में अचानक एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। यह घटना गड़ीसर मार्ग पर स्थित को-ऑपरेटिव बैंक के सामने की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शहर से गड़ीसर की तरफ जा रही कार से अचानक धमाके की आवाज आई और वह तेज गति से सडक़ के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर से डिवाइडर का बड़ा हिस्सा टूट गया। कार में दो लोग सवार थे, वे चोटिल हुए। गनीमत यह रही कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए। आसपास के लोगों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, हालांकि दोनों जने अस्पताल नहीं पहुंचे। मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार को सडक़ के किनारे खड़ा करवाया। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से मामले के बारे में जानकारी ली और क्षतिग्रस्त कार को थाने ले जाकर खड़ा करवाया। पुलिस के अनुसार जिला चिकित्सालय में दोनों घायल लोग नहीं पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।