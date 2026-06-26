Jaisalmer: एससी-एसटी युवाओं के लिए सुनहरा मौका : फ्री कोचिंग के साथ हर महीने 1000 रुपए स्कॉलरशिप

जैसलमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर नशे से पूर्ण मुक्ति का आह्वान किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के अनुरूप जैसलमेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित तथा सचिव ललित पुरोहित के निर्देशन में किशनघाट स्थित सवेरा संस्थान के नशा मुक्ति केंद्र पर विधिक जागरूकता शिविर किया गया। इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मदनसिंह सोढा ने बताया कि नशा एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। यह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बड़ी चुनौती है। तनाव, गलत संगति और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के नशामुक्त रहने से ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण संभव है। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल खेमेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि मादक पदार्थों का सेवन शारीरिक व मानसिक क्षमता को नष्ट करता है। तंबाकू से कैंसर का खतरा बढ़ता है। डॉ. कमल ने कहा कि नशा आर्थिक रूप से परिवार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालता है। नशामुक्त समाज ही स्वस्थ और प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला है।