27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: दो सप्ताह बाद फिर तपी स्वर्णनगरी, पारा 43 डिग्री दर्ज

दो सप्ताह तक उमस भरे मौसम के बाद जैसलमेर में एक बार फिर भीषण गर्मी ने तेवर दिखाए हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के साथ तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। दोपहर में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 27, 2026

jaisalmer weather

जैसलमेर. दोपहर में मुख्य मार्ग पर पसरा सन्नाटा।

जैसलमेर। दो सप्ताह तक उमसपूर्ण गर्मी के दौर के बाद जैसलमेर में गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया। मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 43.0 और न्यूनतम 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गत 12 जून को अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री रिकॉर्ड होने के बाद पहली बार पारा फिर 43 डिग्री के स्तर तक पहुंचा है। तापमान में आई इस बढ़ोतरी के साथ दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से ही तेज धूप का असर दिखाई देने लगा और दोपहर होते-होते सडक़ों पर आवाजाही कम हो गई। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम नजर आई। जरूरी कार्य से बाहर निकलने वाले लोग सिर और चेहरे को कपड़े से ढंककर चलते दिखाई दिए, जबकि ठंडे पेय और शीतल खाद्य पदार्थों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई। दोपहर के समय खुले स्थानों पर गर्मी का असर अधिक महसूस किया गया। हालांकि दोपहर बाद आसमान में बादलों की आवाजाही भी रही लेकिन इससे गर्मी के मिजाज में कोई कमी नहीं आई।

रात में भी सुकून नहीं

न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री रहने से रात और अलसुबह भी पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। दिनभर की तपिश के कारण देर शाम तक वातावरण गर्म बना रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यदि मौसम में विशेष बदलाव नहीं हुआ तो अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बना रह सकता है। चिकित्सकों ने भी लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। दो सप्ताह बाद तापमान के फिर 43 डिग्री तक पहुंचने से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि मानसून की सक्रियता से पहले गर्मी अभी पूरी तरह विदा नहीं हुई है।

बादलों की आवाजाही, उमस से बेहाल

पोकरण क्षेत्र में गत कुछ दिनों से भीषण गर्मी के कारण आमजन का बेहाल हो रहा है। शनिवार को भीषण गर्मी के साथ उमस का असर बढ़ गया। सुबह सूर्य की तेज किरणें निकली। 9 बजे बाद तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। दोपहर में भीषण गर्मी के साथ उमस का असर बढ़ गया। दोपहर में बादलों की आवाजाही शुरू हुई। जिससे मौसम धूप छांव का हुआ, लेकिन हवा पूरी तरह से रुक जाने से उमस का असर बढ़ गया। देर शाम तक भी भीषण गर्मी व उमस का दौर जारी रहा। जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jun 2026 08:31 pm

Published on:

27 Jun 2026 08:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: दो सप्ताह बाद फिर तपी स्वर्णनगरी, पारा 43 डिग्री दर्ज

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: संडे बोल: जैसलमेर में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव कितनी बड़ी परेशानी का कारण है और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है?

hospital
जैसलमेर

Jaisalmer: 345 बेड का हेल्थ हब तैयार, अब उपकरण मिलते ही बदलेगी जैसलमेर की चिकित्सा-तस्वीर

medical collage jaisalmer
जैसलमेर

Jaisalmer: पोकरण ग्रामीण क्षेत्रों एक दर्जन गांवों में पेयजल संकट

jaisalmer
जैसलमेर

Jaisalmer: ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर: प्रतिभागियों में तैराकी सीखने को लेकर दिख रहा उत्साह

jaisalmer photo
जैसलमेर

Jaisalmer: खेत में करंट लगने से युवा किसान की मौत, उजड़ गए परिवार के सपने

mohangar news
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.