Jaisalmer: दो सप्ताह बाद फिर तपी स्वर्णनगरी, पारा 43 डिग्री दर्ज

जैसलमेर। दो सप्ताह तक उमसपूर्ण गर्मी के दौर के बाद जैसलमेर में गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया। मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 43.0 और न्यूनतम 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गत 12 जून को अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री रिकॉर्ड होने के बाद पहली बार पारा फिर 43 डिग्री के स्तर तक पहुंचा है। तापमान में आई इस बढ़ोतरी के साथ दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से ही तेज धूप का असर दिखाई देने लगा और दोपहर होते-होते सडक़ों पर आवाजाही कम हो गई। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम नजर आई। जरूरी कार्य से बाहर निकलने वाले लोग सिर और चेहरे को कपड़े से ढंककर चलते दिखाई दिए, जबकि ठंडे पेय और शीतल खाद्य पदार्थों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई। दोपहर के समय खुले स्थानों पर गर्मी का असर अधिक महसूस किया गया। हालांकि दोपहर बाद आसमान में बादलों की आवाजाही भी रही लेकिन इससे गर्मी के मिजाज में कोई कमी नहीं आई।